2026年11月17日，美国议员就要求民用飞机配备ADS-B In系统达成原则性协议，该系统可向机组提供周边空中交通信息。这项倡议是在国会大厦举行的一场活动上宣布的，该活动由2025年1月波托马克河上空一架客机与一架军用直升机相撞事故遇难者家属组织，AeroTime报道。

要求将适用于哪些对象

目前，美国联邦航空管理局要求在该国很大一部分受控空域使用ADS-B Out。这种设备传输飞机位置数据，而ADS-B In则能够接收有关其他航空器的信息。

新要求将适用于在已强制配备ADS-B Out发射设备的空域运行的客机、公务机和通用航空飞机。同时，该要求并不规定每一架航空器都必须安装ADS-B In：例如，获准在没有ADS-B Out的情况下飞行的老式轻型飞机或气球，并不会自动被要求安装该设备。

期限与事故调查

获参议院批准的《ROTOR法案》规定，完成设备配备的截止日期为2031年12月31日。对于最大认证起飞重量低于12,500磅、按照Part 91规则运行的飞机，该法案规定可采用成本较低的替代方案，包括便携式接收器；Part 91规则规范美国大多数私人飞行。具体哪些设备符合要求，将由美国联邦航空管理局确定。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该协议仍须获得国会批准，因为众议院和参议院此前通过了不同的航空安全法案。来自得克萨斯州的共和党参议员泰德·克鲁兹表示，希望国会能在年底前通过该法律。

2025年1月29日，由PSA Airlines使用CRJ700执飞的美国航空5342号航班，在华盛顿罗纳德·里根国家机场附近的波托马克河上空与一架陆军黑鹰直升机相撞。机上64人以及直升机上的3名机组人员全部遇难。美国国家运输安全委员会认定，联邦航空管理局和陆军在空域设计、监管和风险管理方面存在的缺陷导致了这起事故。

根据该委员会的模拟，基于ADS-B的警报系统本可在碰撞前59秒向客机机组警告直升机的存在，并在碰撞前35秒再次发出警告。飞机现有的防撞警告系统运作正常，但由于其内置的高度限制，没有发出机动指令。该委员会还就直升机航线、空中交通管制程序、安全监管和防撞设备提出了50项建议。

关注我们在