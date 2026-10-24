在巴基斯坦，国营铁路公司Pakistan Railways已在全系统实施紧急措施，以确保列车安全运营。这些措施将持续至12月31日，现场员工的休假也被取消三个月。

加强对列车运行的管控

据The Express Tribune报道，该决定是根据铁道部长哈尼夫·阿巴西的指示作出的。官员还被要求每周日前往现场并监督列车运行。铁路员工因公前往其他城市时必须乘坐火车。

土木和机械部门的总工程师将每天就各自工作领域向该部报告。安全部门负责人也将被要求提交每日报告。阿巴西表示，这些措施旨在确保乘客获得尽可能安全的出行。

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今年以来超过55起事故

据铁路消息人士称，自1月1日以来，Pakistan Railways的客运和货运列车发生了超过55起不同严重程度的事故。据该报报道，这些事件可能导致数人死亡、数十人受伤，并给铁路基础设施造成数百万卢比的损失。

近期案例包括8月27日在汗布尔附近一列货运列车的十节车厢脱轨。同一天，Rawal Express的一台机车和两节车厢在卡拉古吉兰附近脱轨。9月，科特里和海尔布尔附近发生涉及运煤列车的事故，Khyber Mail的一节车厢也在桑贾尼附近脱轨。

据铁路消息人士透露，事故最多的地区发生在苏库尔、卡拉奇和木尔坦分区。5月，奎达的一列火车遭到破坏，三节车厢受损。

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