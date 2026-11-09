CNBC：美国10月住房库存增长7.4%

美国10月活跃房屋销售挂牌数量达到183,500套，同比增长7.4%。这是八个月来最高的年度增幅。与此同时，卖方大多没有下调要价，而买方因更高的抵押贷款利率而退出市场，CNBC报道称。

新挂牌数量减少

自2月以来，活跃挂牌数量每月都在增加，不过10月的新挂牌数量较2025年10月减少7.5%。据Realtor.com数据，全国住房总供应量目前仅比典型的疫情前水平低6.6%。这是自疫情开始以来最小的差距。

Realtor.com首席经济学家丹妮尔·黑尔表示，市场正从供需两端降温：买方因更高的抵押贷款利率而失去购买力，房主则较少将住房挂牌出售。与此同时，她表示，没有出现大规模撤下挂牌或降价的情况。

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合同数量减少

10月，略高于20%的卖方下调了要价，与9月及上一年10月大致相同。抵押贷款利率在当月略有下降，但仍比一年前高出一个多百分点。

据Zillow数据，在签订合同至交易完成前阶段的新交易数量同比减少16.8%。这是自2023年8月以来最严重的年度降幅，也是自2018年以来最弱的10月表现。

Zillow估计，在不计税费和保险的情况下，支付20%首付的美国典型住宅每月抵押贷款还款额为2,004美元。这比一年前高12.8%，比9月高4.8%——为四年来最大的月度增幅。Zillow首席经济学家米沙·费舍尔预计11月将出现更大的缩减，但预测新年初放缓的速度将有所减弱。

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