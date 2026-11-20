以太坊开发者将大型网络升级Glamsterdam至少推迟至2027年1月中旬。主网启动最可能的时间被认为是1月底或2月初，因为应用开发者需要时间修复可能无法按照新规则运行的智能合约。

测试与修复期限

据CoinDesk报道，以太坊基金会代表和独立安全研究人员已联系了50多家公司，这些公司的软件可能受到此次升级影响。其中大多数表示，如果Glamsterdam规则保持不变，它们能够在1月中旬前更新代码。

开发者暂定于12月14日开始的一周，在公共测试网Hoodi上进行测试。是否进行这项测试的最终决定，将在11月26日的下一次开发者会议上作出。根据会议上的讨论，应用开发者必须在12月中旬前解决最严重的问题，并在1月10日前解决较不紧急的问题。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

创建合约费用上涨

Glamsterdam升级旨在提高以太坊的吞吐量，并使包括链上交易平台和借贷服务在内的应用扩展功能。同时，它将创建新智能合约的基础费用从32,000 gas单位大幅提高至183,600 gas单位。代码存储费用另行计算。

按旧参数计算的智能合约可能在执行交易时耗尽gas，并以错误告终。安全研究人员发现了约200个潜在问题。以太坊基金会开发者马里乌斯·范德魏登此前估计，这些变化可能会破坏多达15,000个应用的运行，并警告说，一种拟议的问题解决方法反而可能影响其他应用。

Geth、Nethermind、Reth和ethrex团队支持维持现行规则。Erigon坚持修改参数，而Besu团队在提出更狭窄的修复方案后同意了当前方法。

关注我们在