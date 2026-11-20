法国于2026年10月17日至18日因生活成本引发的抗议活动期间，骚乱和抢劫造成的保险损失可能达到2.07亿欧元。法国保险业协会France Assureurs根据截至11月12日的数据作出的这项初步评估涵盖5280份赔偿申请，Euronews报道。

大部分损失由企业承担

预计总额中超过95%，即1.98亿欧元，涉及企业财产损失。该类别共提交了4050份赔偿申请。个人财产损失按370份申请估计为350万欧元，车辆损坏按860份申请估计为600万欧元。

France Assureurs主席弗洛朗斯·吕斯特曼表示，考虑到事件持续时间较短，10月17日和18日城市暴力造成的后果成本尤其高。作为比较，2005年的骚乱在四周内使保险公司损失2.09亿欧元，而2018年至2019年的“黄背心”运动在数月内造成2.56亿欧元损失。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对小企业的援助

法国政府公布了向员工不足50人的企业提供补助金的规则，这些企业在10月和11月的城市暴力中受到影响。金额从1000欧元到1万欧元不等的援助，面向遭受最大损失的小型企业。

必须在法令签署后不迟于六周内通过Démarche numérique平台提交申请。在每个地区，申请将由由省长或其代表主持的委员会审议，并考虑运营损失、损害的性质和规模，以及获得其他国家或地方支持的可能性。

受灾最严重地区的地方当局也拨出了紧急资金。此外，Bpifrance向受影响的店主提供最高5万欧元的无息贷款，包括用于在圣诞节前补充库存。

关注我们在