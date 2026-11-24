据《独立报》报道，美国联邦调查局副局长克里斯·赖亚计划于12月退休。知情人士向《华盛顿邮报》透露了他的决定。赖亚可能在获任命不到一年后离职。

FBI人事变动

赖亚负责该局的日常运作，他的退休将使FBI再出现一个空缺的领导职位。根据《华盛顿邮报》消息人士的说法，他帮助营造了更平和、更专业的机构氛围，并拥有管理反恐案件的经验。

赖亚是在播客主持人丹·邦吉诺于12月辞职后被任命为副局长的。邦吉诺是在有关他与前司法部长帕姆·邦迪就政府处理杰弗里·爱泼斯坦案相关材料的做法发生争执的报道背景下离开该局的。另一名副局长、前密苏里州总检察长安德鲁·贝利于9月离职；其继任者尚未任命。

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FBI职业生涯

赖亚曾任美国海岸警卫队军官，于2003年加入FBI。在二十多年间，他调查过暴力犯罪、毒品贩运和帮派活动，还领导过反恐调查和国家安全案件。

他曾协助协调对2025年1月1日新奥尔良致命卡车袭击事件的应对工作。4月，赖亚在该局总部反恐部门担任领导职务后，被任命为FBI纽约办公室负责人。

上周，赖亚代表FBI局长卡什·帕特尔出席了众议院国土安全委员会关于全球威胁的年度听证会。议员们表示，帕特尔拒绝参加听证会，而该委员会的共和党主席安德鲁·加巴里诺对他的缺席表示失望。

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