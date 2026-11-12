在德国，AfD议会党团副主席施特凡·科伊特撤回了他此前关于该党据称与俄罗斯这一侵略国及美国情报机构存在联系的说法。他表示，无论是他本人还是其他AfD党团成员，都没有与外国情报机构保持联系。

澄清此前说法

据《明镜周刊》报道，科伊特承认，他在2026年11月2日于联邦议院举行的AfD党团新闻发布会上的言论是无意中造成误导，并且在事实上不正确。该党的议会党团发布了相应声明。

11月初，科伊特在阐述AfD对美俄关系的立场时表示，该党团与美国国务院及总统唐纳德·特朗普的顾问有联系。按照他当时的说法，与俄罗斯这一侵略国的外交部及其总统办公厅，以及与之有关联的情报机构也存在联系。

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党团内部的反应

一名党团代表向德新社表示，科伊特还就其声明作出解释，原因是联邦议院计划于周五讨论情报机构改革。据德新社报道，他的言论成为周二AfD党团会议讨论的议题。

据报道，该党内政政策发言人戈特弗里德·库里奥严厉批评了科伊特。该党团主席蒂诺·赫鲁帕拉据该机构称警告说，此类言论可能引发叛国罪指控。

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