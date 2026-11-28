希腊内政部副部长万耶利斯·利亚科斯在有报道称其两名姐妹的公司获得价值超过140万欧元的直接政府合同后辞职。Politico Europe报道。

官员声明

利亚科斯于11月28日宣布了这一决定。他在社交媒体发文称，自己遭到了不道德且粗俗的攻击，并表示提交辞呈是希望停止选前的相互倾轧。

这名官员表示，他没有参与其姐妹的职业活动，也不存在家庭责任。在辞职前，他还声称自己与这些公司没有关联，而其姐妹的企业之所以成功，是因为她们正处于最具生产力的年龄。利亚科斯的姐妹未就相关报道公开置评。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

反应与背景

据该媒体报道，在利亚科斯于2019年当选议员后，其姐妹公司的来自国家机构的营业额增长了八倍。反对党要求他辞职，称他不具备继续留任的政治和道德合法性。执政党新民主党的数名代表也提出批评，敦促他为政府缓解局面并辞职。

利亚科斯于11月13日就任，此前因拉扎罗斯·察夫达里迪斯辞职而进行了人事调整。察夫达里迪斯在有报道称其女儿被登记进入一支青年手球队，以在申请大学时获得额外分数、尽管她并未参赛后离开政府。察夫达里迪斯否认存在任何违规行为。

利亚科斯的辞职对总理基里亚科斯·米佐塔基斯领导的中右翼新民主党又是一记打击，选举尚未确定日期，但预计可能在明年春季举行。

关注我们在