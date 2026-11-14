美国国防部负责政策事务的副部长埃尔布里奇·科尔比表示，美国海军潜艇是威慑太平洋地区对手不可替代的组成部分。据《日本时报》报道，他是在海军潜艇联盟举办的一场活动上向业界和海军代表发表讲话时作出这一表态的。

潜艇部队的作用

科尔比表示，在一个以遥远距离和海洋地理为特征的地区，潜艇能够以很少有其他手段可以做到的方式，使对手的计划复杂化。他补充说，随着海面日益变得可被观察并成为对抗对象，水下空间获得了更大的战略价值。

第一岛链

这名官员强调了潜艇部队对于防止对手控制所谓第一岛链的重要性。他表示，该岛链涵盖日本、台湾以及菲律宾和印度尼西亚的部分地区。

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科尔比还表示，美国攻击型潜艇在削弱地缘政治竞争对手对于能够在广阔水域或穿越这些水域的行动中迅速取得决定性军事胜利的信心方面，发挥着不成比例的重要作用。科尔比没有直接点名中国，但《日本时报》指出，其言论的背景明确指向中国。

下周，美国总统唐纳德·特朗普和中国领导人习近平计划在中国深圳举行的亚太经济合作组织峰会期间举行今年第三次会晤。

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