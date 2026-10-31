在澳大利亚，维多利亚州副州长加布里埃尔·威廉姆斯批评“一国党”发布的一幅新漫画，该漫画将该州前政府首脑贾辛塔·艾伦描绘成女巫。威廉姆斯称，这是在使用过时的厌女刻板印象，澳大利亚广播公司新闻报道。

这段时长六分钟、以万圣节为主题的视频还包含维多利亚州现任州长本·卡罗尔、前州长丹·安德鲁斯以及反对党领袖杰斯·威尔逊的形象。该视频在州政府于下月选举前公布了超过190份年度报告后发布。

一国党的回应

一国党联邦领袖宝琳·汉森没有就视频内容道歉。她在珀斯对记者表示，这幅漫画具有讽刺性质，并称她很高兴威廉姆斯看到了它。

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近几周来，一国党的系列动画遭到不同政治力量代表的批评。尤其是，涉及塔斯马尼亚州参议员杰基·兰比及其健康状况的讽刺内容引发了不满；兰比曾在8月的参议院发言中谈及自己的健康状况。汉森起初为该视频辩护，随后道歉，称其制作方式没有达到应有的得体程度。

视频作者

一国党系列漫画的作者是墨尔本艺术家马克·尼科尔森，他也正代表该党竞选维多利亚州议会的上议院席位。本周在接受澳大利亚广播公司采访时，他继续为涉及兰比的讽刺内容辩护。

今年7月，澳大利亚已因一块将艾伦描绘成女巫的移动广告牌引发争议。该广告牌由墨尔本一家妓院资助。当时，总理安东尼·阿尔巴尼斯和不同政治力量的代表批评了该广告牌，而杰斯·威尔逊称其具有性别歧视且不得体。

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