在爱尔兰都柏林，微软服务发生大规模故障后，欧洲发展自身数字基础设施的呼声进一步增强。这次故障持续近24小时，影响了74个国家的数百万用户。其中，Outlook邮箱和Teams即时通信服务受到影响，Politico Europe报道。

对外部技术的依赖

Mistral首席执行官阿图尔·门施在都柏林举行的欧盟领导人人工智能会议后表示，欧洲数字服务中只有20%运行在欧洲基础设施之上。他表示，花费在美国或中国技术上的资金本可以投向由欧洲控制的基础设施，以及研发领域。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在会后于社交平台X上写道，欧洲的独立不能外包，必须在欧洲建设。一名出席谈判的欧盟外交官强调，有必要加快许可发放和投资，以便在全球市场上竞争并确保主权。

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呼吁改变政府采购

芬兰籍欧洲议会议员奥拉·萨拉表示，欧盟已将过多数字基础设施交给欧盟以外的实体。她建议政府合同应支持欧洲技术。

Digital SME Alliance秘书长塞巴斯蒂安·托法莱蒂称，这次故障提醒人们，数字基础设施集中在少数全球科技巨头手中存在系统性风险。在英国，自由民主党代表维多利亚·柯林斯呼吁紧急终结对数量有限的公司的依赖。德国议员约翰内斯·舍茨尔表示，数字主权应由即使在此类故障期间仍能保持运行的能力来界定。

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