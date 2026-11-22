美国达美航空的航班因技术故障出现大范围延误，该故障扰乱了这家航空公司主要枢纽——亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场的运营。据阿纳多卢通讯社报道，此次故障影响了多座美国大型机场的航班起降。

飞往亚特兰大的航班限制

美国联邦航空管理局最初暂停了飞往亚特兰大的达美航班起飞。随后，该措施被延误计划取代：飞机获准起飞，但平均延误时间接近一小时。该计划最初预计至少持续至当地时间13:00。

达美航空称，故障源于一套自动化系统失灵，该系统在起飞前计算飞机的重量与平衡。航空公司的团队改用人工程序，以便在自动化系统恢复期间安全地放行航班。同时，人工计算减缓了飞机起飞，限制了抵达飞机可使用的登机口，并加剧了机场拥堵。

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美国机场延误情况

乘客报告称，亚特兰大、纽瓦克、拉瓜迪亚、华盛顿里根机场和杜勒斯机场，以及波士顿、巴尔的摩、迈阿密和明尼阿波利斯均出现航班延误。根据FlightAware的数据，在接近10:00前，亚特兰大机场有近500个航班延误。

截至美国东部时间11:36，FAA全国状态页面已不再显示针对亚特兰大的延误计划。不过，达美航空是否已完全恢复自动化系统仍不清楚。

此次故障发生在感恩节繁忙出行期前夕。亚特兰大机场管理部门预计，截至12月1日，旅客数量将超过400万人次，比去年增加5%。

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