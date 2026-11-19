美国国家安全局内部通信系统的长期故障波及佐治亚州的一处设施。CNN称，该设施负责监测中东地区的网络安全。《独立报》报道，故障已持续至第三天，并引发了对与伊朗战争相关的内部通信的担忧。

美国国家安全局最敏感、最重要的情报网络仍在运行。与此同时，佐治亚州该设施的员工使用了备用系统和其他信息交换方式。

总部启动“橙色代码”

位于马里兰州的美国国家安全局总部将这一情况定为“橙色代码”。CNN称，这意味着该园区暂时对大多数员工关闭。

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CNN国家安全记者娜塔莎·伯特兰表示，由于故障，佐治亚州该设施的许多员工在家办公。她说，他们无法通过家庭网络访问敏感和机密信息。这名记者估计，全面恢复运行可能需要持续到周五，但具体时间仍不明确。

排除网络攻击的可能性

美国官员向CNN表示，已排除网络攻击的可能性。据他们称，该问题与软件更新有关，此前一个月研究人员发现了漏洞。

美国国家安全局在周二的一份声明中称，此次事件是在计划维护期间出现的暂时性性能下降。该机构表示，部分内部系统受到影响，但关键能力仍完全可用，基础设施设有多层冗余。

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