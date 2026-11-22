英格兰橄榄球队将于下周六连续第二次对阵新西兰——此次将在Nations Championship季军赛中交锋。两队均在各自小组中排名第二，而在此前的比赛中，英格兰队在安联球场以37:12击败全黑队，天空体育新闻报道。

有望取得三连胜

英格兰队前锋埃利斯·根奇呼吁球队重现上一场比赛的结果，同时强调新西兰仍是一个难缠的对手。据他所说，全黑队可能会出人意料地采取非常直接且强硬的打法，但英格兰在上一场比赛中应对了这一点。

37:12的胜利是英格兰继去年11月以33:19取胜后，连续第二次战胜新西兰。在双方对抗的121年历史中，这只是英格兰第二次连续两场击败全黑队。如今，史蒂夫·博思威克的球队可以在这组对决中取得三连胜。

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英格兰还将其测试赛连胜纪录延续至五场。根奇警告球队不要对外界评价反应过度，并提及约五个月前在Nations Championship揭幕战中以21:45负于南非。

阿特金森的手势与哈卡舞无关

塞布·阿特金森是安联球场比赛中英格兰队五名达阵得分者中的最后一位。赛后，他伸出舌头，并做出了模仿割喉的手势。网络上有人错误地将其与新西兰人的哈卡舞联系起来。

这名橄榄球运动员解释说，这是一个角斗士式的庆祝动作，灵感来自他对古罗马历史的兴趣。阿特金森此前曾在格洛斯特队效力时尝试过这个动作，尚未决定是否将其作为自己庆祝达阵的固定方式。

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