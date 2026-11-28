新西兰橄榄球队在英格兰安联特威克纳姆球场举行的Nations Championship比赛中以26:8击败英格兰队。据天空体育新闻报道，新西兰队报了此前一周在同一座球场以25分之差创纪录负于英格兰队的一箭之仇。

新西兰队两次达阵

英格兰队在第3分钟凭借亨利·斯莱德的远距离罚球取得领先。然而，在大雨中，主队直到第75分钟才再次得分，当时钩球员杰米·乔治在争球推进后完成达阵。

新西兰队完成两次达阵：8号位华莱士·西蒂蒂在第17分钟得分，司克兰半场坎姆·罗伊加德则在第46分钟得分。罗伊加德在场地角落完成进攻。飞卫里奇·莫翁加两次附加分均罚进，并命中四次罚球，总共得到16分。

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黄牌与英格兰队的反应

英格兰队领到两张黄牌：锁球队员亚历克斯·科尔斯因高位擒抱被处罚，替补第三排球员亨利·波洛克则因越位和全队重复犯规被处罚。比赛末段，新西兰队锁球队员斯科特·巴雷特也因全队重复犯规领到黄牌。

英格兰队队长马罗·伊托耶赛后承认，球队表现得不够好，在准确性和执行方面出现了失误。英格兰队主教练史蒂夫·博思维克指出，新西兰队更好地应对了艰难的天气条件，在场地控制方面占优，且踢球更有效率。

英格兰队下一场比赛将于2027年2月在都柏林对阵爱尔兰队，作为六国锦标赛的一部分。新西兰队将于2027年4月25日在布里斯班对阵澳大利亚队，重返赛场。

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