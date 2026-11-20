南非橄榄球队在周六于都柏林举行的 Nations Championship 对阵爱尔兰的比赛前，调整了首发阵容中的锁球队员。弗朗科·莫斯特特将替代鲁安·诺杰，后者原本计划与埃本·埃策贝特一同出场。

因伤调整

据Channel NewsAsia报道，援引 SA Rugby 的消息，诺杰在本周训练期间遭遇轻微伤病。国家队医疗团队一直在监测他的状况，但主教练拉西·埃拉斯穆斯周五决定谨慎行事，以给这名球员更多恢复时间。

卢德·德亚赫将继续留在替补名单中，担任替补锁球队员。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

莫斯特特的第88场比赛

都柏林之战将是莫斯特特代表国家队参加的第88场比赛。在 Nations Championship 十一月阶段此前对阵法国和意大利的两场比赛中，他均从替补席开始比赛。对阵爱尔兰的比赛将是他在本阶段赛事中第三次代表国家队出场。

埃拉斯穆斯正执行 World Rugby 作出的六场禁赛处罚，此前他的球队在法兰西体育场失利后，他对裁判的公正性提出质疑。这名教练被禁止进入都柏林的体育场，但可以在赛前准备期间与国家队一起工作。

关注我们在