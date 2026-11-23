南非橄榄球队在对阵法国的国家锦标赛决赛前对首发阵容作出七处调整，并进行了一次位置调整。比赛将于周日在特威克纳姆体育场举行，Channel NewsAsia报道。

后卫线调整

萨沙·范伯格-姆戈梅祖卢顶替受伤的达米安·威廉斯出任全卫。马尼·利博克将在飞卫位置上替代他，科布斯·雷纳赫将以传锋身份首发。

达米安·德阿连德和杰西·克里尔继续担任中卫，伊桑·胡克和库尔特-李·阿伦茨将出任边锋。队长西亚·科利西和彼得-斯特夫·杜托伊将保留侧翼前锋位置，卡梅伦·哈内科姆将担任八码前锋。

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新的前排与可能的首秀

萨尔曼·穆拉特将在第二排与卢德·德亚赫搭档。钩球员扬-亨德里克·韦塞尔斯以及支柱格哈德·斯滕坎普和托马斯·杜托伊将组成前排。

出生于刚果民主共和国的前锋埃马纽埃尔·奇图卡可能替补出场，完成代表南非队的首秀。该队替补席将有六名前锋和两名后卫线球员。他的兄弟文森特同样效力于南非队。

被禁赛的主教练拉西·埃拉斯穆斯表示，球队对最近两场比赛不满意，因为在比赛的多个环节中表现不够有效率。此前在11月，法国在巴黎进行的一场小组赛中以21:19战胜南非。

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