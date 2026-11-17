苏格兰橄榄球队在国家锦标赛小组赛最后一场对阵日本队的比赛中，将无法派出队长西奥内·图伊普洛图、司克兰本·怀特以及八码位杰克·邓普西。比赛将于周六在苏格兰的默里菲尔德球场举行，BBC体育报道。

球员伤病

格拉斯哥勇士队中锋图伊普洛图因膝伤，在最后时刻退出了苏格兰周日战胜澳大利亚的比赛阵容。法国土伦队司克兰怀特在默里菲尔德的比赛中膝盖受伤。

效力于日本东芝勇敢卢帕斯俱乐部的邓普西脚部受伤。三人均已返回各自俱乐部。

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阵容调整

由于伤病，萨拉森队后卫弗格斯·伯克以及格拉斯哥勇士队锁锋亚历克斯·克雷格和斯科特·卡明斯也已返回俱乐部。爱丁堡队支柱奥利·布莱斯-拉弗蒂已获准离开国家队阵容。

爱丁堡队前锋格兰特·吉尔克里斯特和马格努斯·布拉德伯里，以及莱斯特老虎队锁锋卡姆·亨德森被征召入格雷戈尔·汤森德的球队。蒙彼利埃队司克兰阿利·普赖斯在对阵澳大利亚前曾随国家队训练，保住了阵容中的位置。

2021年加盟格拉斯哥队的乔什·麦凯本周依据居住资格获得代表苏格兰出战的资格。这名尚未代表国家队出场的橄榄球运动员，可能在对阵日本队的比赛中完成首秀。五场比赛过后，苏格兰在北半球球队积分榜上排名第四，周末比赛的结果将决定其在安联球场举行的国家锦标赛决赛中的对手。

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