在丹麦埃斯比约举行的女子冰球世锦赛A组比赛中，美国女子冰球队以5比0战胜德国队。据《卫报》报道，后卫埃玛·佩舍尔在国家队首秀中于第一节攻入一球。

佩舍尔的首秀进球

凯西·奥布莱恩率先破门，并贡献一次助攻。佩舍尔从蓝线射门，为美国队攻入第二球。第二节，亚历克斯·卡彭特扩大了美国队的领先优势；第三节，艾比·墨菲和乔伊·邓恩分别进球。

门将格温妮丝·菲利普斯扑出了对手的全部13次射门。这是美国队在本届赛事中连续第二场零封：在首场比赛中，球队以7比0战胜瑞士队。两场比赛后，美国队的进失球比为12比0。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

纪录与下一场比赛

美国队队长希拉里·奈特送出一次助攻，将其在世锦赛上的纪录数据提升至54次助攻和122分。后卫卡罗琳·哈维送出两次助攻，在本届赛事前两场比赛中总计已有五次助攻。

美国队主教练约翰·罗布莱夫斯基表示，球队将专注于下一场对阵奥地利队的比赛。该场比赛也将于周一在埃斯比约举行。

在海宁举行的另一场B组比赛中，瑞典队在首战负于加拿大队后，以4比1战胜芬兰队。希尔达·斯文松在多打一人时攻入一球，并送出一次助攻。

关注我们在