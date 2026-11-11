德国武装部队承诺简化军人举报性不当行为的程序，并追踪针对此类举报采取了哪些措施。这一决定是在一项内部研究公布后宣布的；研究显示，40%的女性军人在过去12个月内至少经历过一起性不当行为事件，《独立报》报道。

调查结果

该研究由隶属于德国武装部队的军事历史与社会科学中心进行。研究以发给4.5万名军人的问卷问题为基础。

研究数据显示，性不当行为包括言语骚扰、不情愿接触色情材料以及不情愿的身体接触。2%的案例涉及性暴力。

约19%的男性军人也表示有类似经历。非异性恋军人遭遇此类行为的比例明显偏高。

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国防部的反应

国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯称，登记在案的性暴力案件数量增加不可接受，并承诺扩大对受害者的咨询服务。他表示，实际案件数量可能是官方登记数量的三至五倍。

皮斯托里乌斯指出，处于较低军职的年轻女性尤其受到此类不当行为的影响。他强调，这项研究应成为进一步行动的开端，而不是工作的终点。

这位国防部门负责人还表示，未能树立适当榜样、容忍不当行为或未能一贯作出回应的指挥官，将不再担任领导职务。

该报告发布之际，德国正在扩大武装部队规模。2025年，政府批准了一项志愿兵役计划，计划将受训预备役人员数量增至约20万人，同时现役军人至少达到26万人。

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