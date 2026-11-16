德国基督教社会联盟主席马库斯·泽德表示，执政联盟仍可能就降低电力税和调整隐性税收累进达成协议。《明镜周刊》对此进行了报道。

巴伐利亚州州长在德国电视二台的Berlin direkt节目中称，这些问题是对政府信任的考验。他呼吁联盟伙伴举行谈判并找到共同解决方案。

联盟谈判

在联邦议院预算委员会上周举行会议后，基民盟内部的不满情绪加剧，原因是面向所有人的电力税下调未获批准。如该媒体所指出，这曾是一项竞选承诺。

周二，基民盟、基社盟和德国社会民主党的领导人计划在联盟委员会讨论这一问题。届时还将再次审议隐性税收累进问题。

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可能的资金来源

泽德认为，可以为减税筹集资金。他表示，预算政策人士指出，可以通过气候与技术转移基金中未使用的资金节省30亿至40亿欧元。

基社盟领导人还不排除对石油公司征收暴利税。同时，他再次拒绝将取消提高母亲养老金待遇作为可能的资金来源。

黑森州州长鲍里斯·莱因、北莱茵-威斯特法伦州政府首脑亨德里克·维斯特以及莱茵兰-普法尔茨州领导人戈登·施奈德此前也支持降低该税。石勒苏益格-荷尔斯泰因州州长丹尼尔·京特表示，他相信总理弗里德里希·默茨能够达成协议。

与此同时，减税能否广泛减轻家庭支出的影响仍存在讨论。初步估计显示，一个家庭每年最多可节省80欧元。

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