澳大利亚绿党提议每周减税21澳元——澳大利亚广播公司新闻

澳大利亚绿党提议将所有纳税人的免税收入门槛从18,200澳元提高至26,000澳元。据澳大利亚广播公司新闻报道，此举将使税额每年最多减少1,092澳元，即每周最多减少21澳元。

增加社会福利支付

绿党新任领导人戴维·舒布里奇将于周三在国家新闻俱乐部介绍该计划。该党还提议将所有收入支持款项增加1,092澳元，包括JobSeeker失业援助、学生和照护者补贴以及养老金。

根据澳大利亚广播公司看到的舒布里奇演讲摘录，工作、学习、求职或领取养老金的人应获得更多资金。这位党魁将该倡议描述为改变不平等状况的一种方式。

成本与资金来源

根据独立议会预算办公室的估算，实施该提议每年将使预算支出220亿澳元。绿党提议以来自天然气和采矿公司的收入抵消这些支出。

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具体而言，该党正在推动对天然气出口征收25%的税。澳大利亚研究所估计，该税每年可带来170亿澳元的潜在收入，但议会预算办公室尚未对该项目进行成本评估。

舒布里奇还援引Prosper Australia的研究称，针对采掘业的累进特许权使用费制度可带来280亿澳元收入。与此同时，这一金额是对州政府潜在收入的粗略计算，前提是各州将特许权使用费设定为昆士兰州的水平。潜在的联邦税将涵盖哪些资源，以及其将如何与州特许权使用费相互作用，尚未确定。

议会预算办公室还警告称，拟议增加社会福利支付可能会降低部分领取者增加工作时数的动力。计划不对1,092澳元补贴进行收入审查，但社会福利支付本身仍将取决于收入。一旦超过领取该款项的门槛，当事人将立即失去全部补贴。

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