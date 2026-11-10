绿党瞄准维多利亚州五个选区——澳大利亚广播公司新闻

在澳大利亚，绿党计划在即将举行的维多利亚州议会选举中争取至少五个额外选区，其中包括墨尔本内北部地区——工党传统上实力较强的地区。据澳大利亚广播公司新闻报道。

目前，工党控制维多利亚州议会下院88个席位中的54席，联盟党占29席，另有5席属于不属于这些政治力量的议员。绿党拥有3个席位——布伦瑞克、墨尔本和里士满。该党还希望赢得由自由党代表的普拉兰选区，以及由工党议员拥有席位的富茨克雷、帕斯科韦尔、普雷斯顿和诺斯科特选区。

诺斯科特之争

关键选区之一将是诺斯科特，距离墨尔本中央商务区约七公里。2022年，绿党候选人、小学教师兼工会活动人士坎贝尔·戈姆仅以184票之差败给工党候选人凯特·西奥法努斯。戈姆表示，在与选民交流时，他听到选民对工党据称疏远当地社区的不满。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

西奥法努斯不同意这一评价，并强调诺斯科特在2018年和2022年选举中都是竞争激烈的选区。她承认，部分选民在工党执政12年后可能感到疲惫，但呼吁人们评价其所在政党在墨尔本内北部地区的工作成果。

左翼竞争

维多利亚社会主义者也在争取诺斯科特进步派选民的选票。该党候选人凯特·拉金表示，她所在的政党因反资本主义立场而不同于绿党，并认为绿党的提议不够激进。社会主义者承诺冻结和限制租金，建设更多公共住房，并将基本服务重新归为公有。

在2022年选举中，自由党和维多利亚社会主义者选民在诺斯科特的偏好票大多不利于工党而有利于绿党，使竞争更加紧张。拉金认为，她的政党这次不太可能赢得该选区，但其选票可能影响竞选结果。

关注我们在