乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，在俄罗斯暂时占领的乌克兰领土上，Starshield网络——SpaceX卫星网络的军事版本——的速度限制仍然有效。据CNBC报道，乌克兰方面正与美国讨论这一问题。

对拦截无人机的影响

CNBC报道称，由于这些限制，飞行速度约为每小时100英里或更快的乌克兰无人机可能失去Starshield互联网连接。在一些情况下，无人机在失去连接后坠落。

乌克兰使用拦截无人机防御俄罗斯的无人机和导弹袭击。泽连斯基上周表示，基辅正在检查新的Starshield限制措施，包括前线附近以及暂时被占领土上的限制。他说，部分打击已经发生，原因是拦截系统无法达到足够的速度。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

有关限制原因的声明

乌克兰驻美国临时代办杰尼斯·谢尼克表示，Starshield速度限制已在乌克兰实施七天。10月底，乌克兰官员也曾报告该军事网络存在类似限制。

美国总统唐纳德·特朗普和SpaceX首席执行官埃隆·马斯克否认曾下令放慢Starshield的运行。马斯克表示，Starshield系统归美国政府所有并由其控制，有关速度限制或使用的决定由美国军方和美国总统作出。与此同时，《华尔街日报》援引美国官员和知情人士的话报道称，下令放慢运行的是马斯克。

关注我们在