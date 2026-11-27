在基辅，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在接受BBC News采访时表示，美国正在延迟交付“爱国者”系统。他称，乌克兰在拦截弹方面存在“非常严重”的短缺，难以应对弹道导弹，而这种短缺正让人们付出生命代价。

泽连斯基还对美国在他看来更加关注中东表示不满。他呼吁华盛顿在结束战争的谈判期间更积极地向俄罗斯——侵略国——施压，并且不要对侵略者采取过于中立的立场。

阿布扎比谈判

总统表示，本月早些时候在阿布扎比举行的最新一轮谈判没有带来明显进展。他说，各方越是了解彼此的立场，出现的问题就越多。预计下一轮谈判将在12月举行。

泽连斯基还称，美国总统唐纳德·特朗普的一则帖子很奇怪。特朗普发布了一张自己拥抱弗拉基米尔·普京的照片，并称普京为朋友。乌克兰总统强调，普京是侵略者和杀人犯，因此不可能成为朋友。

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特朗普则在Truth Social上写道，在中国与普京举行峰会期间，他敦促俄罗斯停止针对欧洲各地领土的军事侵略。他还表示，他认为与乌克兰达成和平协议完全有可能。

防空、Starlink与冬季

泽连斯基表示，乌克兰军方能够摧毁约70%的速度最快的俄罗斯无人机，这一比例还在上升。同时，他确认，Starlink和Starshield卫星系统在乌克兰被俄罗斯暂时占领的领土上仍然受到限制。总统表示，他不知道这究竟是SpaceX的决定还是政治决定。

泽连斯基还承认，乌克兰正在为艰难而危险的冬季做准备。据BBC报道，近期俄罗斯对基辅发动袭击的目标包括横跨第聂伯河的桥梁。一些居民已经离开首都，部分企业则因停电以及物流基础设施遭袭而停止运营。

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