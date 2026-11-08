总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，作为侵略国的俄罗斯联邦加强了对乌克兰的袭击，以在计划举行的谈判前向基辅及其伙伴施压。他说，俄罗斯将外交视为一种侵略形式。《卫报》报道。

对能源设施的袭击

乌克兰能源部报告称，多个能源设施遭到大规模袭击。袭击导致五个地区断电，基辅及周边地区的电力输送也受到严重阻碍。

泽连斯基表示，俄罗斯夜间向乌克兰发射了172架无人机和36枚弹道导弹。他说，其中包括由朝鲜制造和供应的KN-23导弹。总统还呼吁美国增加对乌克兰的援助，并强调爱国者系统的拦截导弹严重短缺。

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阿布扎比会谈

袭击发生在计划于下周举行的阿布扎比三方会议之前，该会议由美国斡旋。预计乌克兰官员将在周二和周三与俄罗斯代表及美国特使举行会谈。这将是数月来首次此类接触。

据该报报道，自2月以来，外交进程一直处于暂停状态，当时华盛顿将注意力转向了与伊朗的战争。

另据报道，意大利外交部长安东尼奥·塔亚尼表示，由于支持乌克兰，他成为亲俄黑客的目标。他说，他的个人数据被公布在暗网上，黑客还试图获取有关他及其家人的更多信息。意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼称，出售有关政府官员的机密信息是一个严重问题。

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