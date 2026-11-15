乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，在阿布扎比举行的最近一轮和平谈判中，美国谈判代表提出了乌克兰可能退出顿巴斯以换取加入北约的问题。据《日本时报》报道，该报援引了由总统办公室发布的国家元首声明。

泽连斯基称，这是首次在谈判中将乌克兰加入该联盟与领土让步联系起来。总统强调，基辅尚未准备放弃领土。

可能作出决定的条件

与此同时，泽连斯基表示，如果乌克兰获得全面的安全保障方案、拥有一支强大且得到适当资金支持的乌克兰军队的权利，以及用于重建的资金，他将把这一问题提交全国公投。

总统还拒绝了俄罗斯联邦——侵略国——提出的呼吁，即先就欧洲安全架构达成广泛协议，然后再商定结束战争。他认为，首先必须结束针对乌克兰的战争。

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阿布扎比谈判

在美国斡旋下，乌克兰与俄罗斯——侵略国——举行的为期两天的谈判在阿布扎比结束，未取得重大突破。与此同时，双方同意交换战俘；泽连斯基称，这将涉及超过1000人。参与交换的最终人数仍在商定中。

美国总统唐纳德·特朗普的特使及其女婿贾里德·库什纳表示，各方在谈判中提出了最大化立场，但在私下交谈中理解，为结束战争需要作出务实妥协。泽连斯基称，美国谈判代表还告诉他，各方都同意让欧洲参与未来的和平谈判。

欧洲代表在阿布扎比与美国和乌克兰官员进行了磋商，但没有参加与俄罗斯方面的谈判。据该报报道，欧洲谈判团队将包括英国、法国、德国、意大利、波兰以及欧盟官员。

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