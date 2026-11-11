乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在哥本哈根表示，他对从美国收到的、有关推动结束俄罗斯联邦——侵略国——对乌克兰发动的战争的消息感到满意。他是在11月10日与北欧国家领导人会谈后作出这一表态的。

在回答有关美国总统特使贾里德·库什纳和史蒂夫·威特科夫最新消息的问题时，泽连斯基表示：“我看到了一些变化。我对我所听到的内容非常满意。”据《印度教徒报》报道，同一天，乌克兰、俄罗斯和美国参与的三方会谈首日于阿布扎比结束。

阿布扎比会谈

泽连斯基将磋商首日形容为具有建设性且内容充实。据该消息来源称，这是自2月以来首次三方会谈。乌克兰总统表示，议程尤其包括构建欧洲新的安全架构。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

他称这一议题非常复杂，因为美国与俄罗斯讨论的所有细节并不为人所知。泽连斯基强调，行动顺序具有根本性意义：首先必须停止乌克兰的战争，随后向乌克兰提供安全保障，只有在这之后，才能就欧洲和世界安全展开对话。

拉夫罗夫的声明

此前，俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫表示，在不了解后续步骤的情况下，莫斯科不会同意立即停火。他认为，应首先讨论未来欧洲安全架构的轮廓，然后才是乌克兰停火。

关注我们在