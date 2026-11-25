地球通过引力暂时捕获了一颗小型天然天体2026 QQ 8，它于2026年4月进入地月系统。预计它将于2026年12月7日离开该系统。正如ScienceAlert报道，该天体的直径估计为1.3至1.9米。

如何确认其天然来源

该天体于2026年8月19日首次由匈牙利康科伊天文台的天文学家克里斯蒂安·沙尔内茨基发现。起初，研究人员无法确定它是天然天体，还是太空垃圾碎片。由于怀疑其具有人工来源，2026 QQ 8曾两次从小行星中心的页面上被移除；该页面旨在协调对新近地天体的观测。

图尔库大学天文学家格里戈里·费多雷茨的团队测量了太阳辐射压对该天体轨迹的影响。结果表明，这一影响对于典型太空垃圾而言过弱，但与天然天体相符。加那利群岛的北欧光学望远镜的观测还显示，该天体的光反射特性接近富含硅酸盐矿物的S型小行星。

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轨迹特征

10月29日，小行星中心宣布发现2026 QQ 8，并将其归类为暂时捕获天体。该天体与地球最近距离估计为53.7万公里。

根据费多雷茨及其同事的计算，在随地球绕太阳旋转的参考系中，该天体仅绕地球运行约四分之三圈。按照这一方法，它是暂时捕获的掠过天体，而非迷你卫星。另一组由天文学家布莱斯·博林领导的团队采用不同的轨迹计算方法后得出结论，该天体完成了超过一圈的运行。

2026 QQ 8在地球附近停留约7.5个月，使其跻身理论建模中停留时间最长的0.3%暂时捕获掠过天体之列。研究人员还推测，它可能是撞击抛出的月球碎片：其光谱特性与阿波罗17号任务带回的两份玄武岩样本相似。同时，这些观测并未排除2026 QQ 8是一颗普通岩质小行星的可能性。

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