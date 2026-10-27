新加坡竞食选手兼内容创作者泽马特·尼奥将于10月28日在新加坡达士街开设他的首家餐厅Over。该餐厅与当地公司The Wolfpack Investment Holdings合作打造，将提供大份的本地舒适美食。据Channel NewsAsia报道。

三种份量规格

餐厅菜单将设有三种份量：供一位客人享用的Lesser、供多人享用的Standard，以及专为大型美食挑战设计的最大份量Challenge。菜品包括Belly Good Time，配有五花肉、紫苏叶和酥脆辣椒碎；以及Curry Me Over——配茉莉香米、海南咖喱、南蛮酱和鸡蛋蛋黄酱的酥脆鸡柳。

饮品也将只提供大份，菜单中不会有普通规格。

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8公斤挑战

餐厅将推出Ultimate Food Challenge：访客需要在一小时内吃完一道8公斤的菜品。参与者可以单独参加，也可以组成最多四人的团队参加。完成挑战者将被列入餐厅名人堂。

Over还计划与新加坡厨师及餐饮品牌开展轮换合作。首个合作对象将是Jett Barbecue：从10月28日至11月30日，顾客可在全部三种份量规格中选择一款汉堡，内含烟熏牛肋排、酥脆洋葱圈、煎蛋和蛋黄酱。

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