波兰的纳粹迫害受害者组织呼吁德国公民社会向第二次世界大战期间德国占领的幸存者提供人道主义支持。这些组织在波兰-德国和解基金会网站于11月5日发布的一封公开信中表示，波兰目前仍有约5万名这样的人，德国之声报道。

其中包括曾被关押在集中营和监狱中的人员、被驱逐到德国从事强迫劳动的人员，以及遭受其他形式纳粹镇压的受害者。呼吁书作者强调，他们中许多人已超过90岁，有健康问题，面临生活成本上涨，并需要日常生活帮助。组织表示：“我们不能再等了。”

尚未决定提供支持

德国承认对仍然在世的受害者负有道义责任，但联邦政府迄今尚未就是否作出人道主义姿态或提供额外支持作出决定。德国外交部副发言人约瑟夫·欣特泽格尔9月23日表示，目前尚未就“人道主义姿态”作出决定，这一点已反映在2027年预算草案中。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

战争赔偿问题数十年来一直令华沙与柏林之间的关系复杂化。在中东欧民主转型以及德国统一后，联邦政府为波兰的大屠杀受害者拨款5亿德国马克。超过100万人从这笔资金中获得援助，前强迫劳工也通过EVZ基金会获得付款。

华沙与柏林的立场

波兰法律与公正党政府于2022年10月正式要求德国支付6.2万亿兹罗提，并将该国战争损失估算为这一数额。总理唐纳德·图斯克领导的政府与这一要求保持距离，但据波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基称，政府期待柏林提出“创造性的解决方案”。

德国前总理奥拉夫·朔尔茨在2024年夏季访问波兰前曾提出2亿欧元，但图斯克称这一数额不足。波兰-德国和解基金会表示，在5月此前的一次呼吁后，来自德国的私人捐助者汇入了超过3.5万欧元。部分有需要的人已获得一次性援助。

关注我们在