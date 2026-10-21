库克群岛女子愿被拘留以换取过境许可——RNZ World

一名滞留在库克群岛拉罗汤加岛的斯里兰卡公民表示，如果这能说服新西兰或澳大利亚当局允许她过境返回祖国，她愿意被拘留。据RNZ World报道，这名49岁女子因无法获得过境签证而无法离开该岛。

过境签证问题

该女子自2023年以来一直在拉罗汤加岛，目前依靠家人的经济支持。她没有在库克群岛停留的有效签证，但在澳大利亚或新西兰向她发放过境签证之前，当地移民部门无能为力。

新西兰移民局表示，不认为该女子确实只是打算经由该国过境。她还考虑过经由塔希提岛的路线，但该方案未获批准。该女子称，如果遵循必要程序，她愿意通过海路离开库克群岛。

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澳大利亚当局的声明

澳大利亚内政部拒绝就个案发表评论。同时，该部门提醒，所有非澳大利亚公民都必须满足移民法的要求，包括身份、健康、品行和安全方面的要求。

要经由澳大利亚过境，旅客必须身处澳大利亚境外，并在72小时内继续后续行程，或符合其他规定条件。该女子称，在其丈夫被杀后，她离开斯里兰卡，在香港工作，并于2023年3月获得新西兰工作签证并申请庇护。

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