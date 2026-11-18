在美国布鲁克林，登盖恩·奥马里·杰克在弗拉特布什大道一栋住宅楼坍塌、造成8人死亡后，起诉了其房东和数家建筑公司。原告称，悲剧发生前数周，他曾报告砖砌结构出现明显裂缝。《卫报》报道。

关于裂缝的说法

根据诉状，48岁的杰克于10月在大楼入口附近发现裂缝，拍下损坏情况并将照片发送给房东。法庭文件称，原告据称被告知，这一状况不属于房东的责任，或无法修复。

该建筑于11月11日坍塌到相邻的建筑工地上。附近另一栋建筑此前已被拆除，现场正为一个新的住宅项目进行土方作业。坍塌原因仍在确定中。遇难者中有两名儿童，另有数人受伤。

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诉讼与调查

杰克寻求追究房东以及与两处地点相关公司的责任。诉状称，被告未安排及时且适当的结构检查，未提供必要的防护或维修，也未在收到有关建筑状况及附近土方作业的报告后采取适当措施。

这名前住户是一名音乐人和DJ，在顶层公寓居住了五年。坍塌发生时，他正在一所学校工作。他收藏了约30年的数千张音乐专辑仍埋在废墟下，他对这批藏品的估值超过10万美元。

根据市住房保护与发展局的记录，这栋建于1930年的建筑自1972年以来有98项记录在案的违规事项。过去一年中，相关部门开出了11项违规通知，其中包括不安全的电气线路以及消防系统供水问题。市建筑局和执法部门正在调查被毁建筑的状况以及相邻地块的施工工作。

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