迪拜居民沙乌卡特·阿里·拉纳在米尔迪夫区的家庭住宅中开设了一座小型博物馆，专门展示阿拉伯联合酋长国的历史。据《国家报》报道，他的收藏包括旧护照、照片、酋长国之间旅行所需的许可证、货币、账单、收音机、电视机及其他记录该国自20世纪60年代末以来变化的物品。

家族档案

拉纳1968年还是男孩时来到如今的阿联酋，并加入了父亲拉菲所在的巴基斯坦国际航空公司；拉菲当时担任运营职位。当时，特鲁西尔诸酋长国处于英国保护之下，这一状态持续至1971年阿联酋成立。

拉纳在Covid-19疫情期间开始系统整理这些藏品。他将厨房的一部分改造成展览空间，并按时间顺序陈列展品。墙上挂着黑白照片，其中一部分由收藏家本人拍摄。展品还包括旧相机、唱片机、电视机、官方文件和纸币。

文件与阿联酋的早期岁月

该收藏包括20世纪70年代的水费账单、驾驶执照以及在酋长国统一前往来各酋长国所需的通行证。其中一份文件是1958年为家族企业颁发的原始贸易许可证，该企业由拉纳与其叔叔穆罕默德·萨迪克共同创办。许可证上注明的邮政信箱号码为504504，公司至今仍在使用。

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起初，这家家族企业为外国工人及其在国外的家属提供邮政和电报服务。后来，企业开始从事摄影和印刷，进口相机、摄影化学品、纸张和胶卷。如今，公司提供数字印刷服务并出口数字艺术品。

日常生活的见证

这座家庭博物馆保存着此前在特鲁西尔诸酋长国使用的印度卢比，以及卡塔尔里亚尔和阿联酋迪拉姆。另设的展柜展示纪念奖章、硬币和邮票，其中包括与1971年“阿波罗14号”任务及阿联酋太空计划相关的藏品。

照片中有一张显示，拉纳在为庆祝1972年阿联酋首个国庆日而举办的航空展后，经过五小时穿越沙漠前往阿布扎比的旅程，站在家里的大众汽车上。他表示，离开迪拜需要迪拜警方的许可，而进入阿布扎比则需要单独的通行证。这些文件也被纳入档案。

拉纳的儿子阿尤布、泰穆尔和阿萨德计划继续扩充博物馆。他们表示，访客可通过该家族的Instagram页面预约参观藏品。

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