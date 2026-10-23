墨西哥拉巴斯的一名居民将搅拌机带到联邦电力委员会（CFE）办公室，并在该机构走廊里制作了萨尔萨酱。据Mexico News Daily报道，他以此抗议停电；他称，尽管账单已经支付，停电已持续三周。

用搅拌机抗议

该男子表示，他向CFE提供了付款证明并提出投诉，但供电仍未恢复。他还说，如果该机构不恢复服务，第二天他可能会把洗衣机带到办公室，并在那里洗衣服。

“他们很擅长断电，但当涉及恢复供电时……，”该男子说。他补充说，自己不想打扰任何人。一些媒体称他是一名塔可小贩。办公室访客和CFE员工观看了这场抗议，有关该事件的信息也在社交媒体上传播。

该男子的姓名没有被报道。媒体也未说明他居住在哪个社区，以及他的供电因何被中断。目前尚不清楚他是否带着洗衣机返回办公室，也不清楚其供电是否恢复。

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拉巴斯的停电情况

此次抗议发生在拉巴斯市至少两次近期停电之后。10月13日，一起与变电站有关的故障导致埃尔特里温福、圣安东尼奥、洛斯普拉内斯和埃尔萨亨托等地超过13,120名用户断电。此前曾有报道称，一次停电持续了五天。

拉巴斯此前也曾出现供电问题。8月，居民发布了一份宣言，要求CFE、联邦政府和国会在一系列停电后采取行动，其中部分停电持续超过一天。他们还抱怨在炎热天气中出现电压波动和停电。

10月6日，蒂华纳发生了类似抗议：当地居民称已停电三至五天，他们将变质食品带到CFE办公室，并放在客户服务区。

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