苏丹首都喀土穆的居民表示，在苏丹武装部队（SAF）于2024年底重新控制该市后，当地出现了一波犯罪潮。居民将犯罪数量上升与同SAF结盟的武装组织成员联系起来，《国民报》报道。

工程师阿卜杜勒·拉赫曼·塔里克在2023年4月战争开始后与家人前往沙特阿拉伯。今年5月，他独自返回喀土穆，修复因战斗受损的家庭住房并评估生活条件。此后，他原计划将家人接到苏丹，但在遭遇袭击后放弃了这一计划。

塔里克称，三名武装男子拦下了他用来运输建筑材料的卡车。他们抢走了钱和手机，驾车离开，并将他双手反绑在背后丢下。军人发现了他，为他松绑并送他去警察局报案。

首都的武装团体

据该报报道，首都的武装力量包括达尔富尔反叛组织的前战斗人员、伊斯兰主义民兵，以及倒向SAF的快速支援部队（RSF）成员。与此同时，尚不清楚这些犯罪是由个别人实施，还是由某个特定组织在背后策划。

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喀土穆警方未回应置评请求。一名地方政府代表援引了10月29日的一份安全部门报告，其中称犯罪情况“稳定”，并有539人被拘留，包括16名外国人和49名累犯。报告没有说明拘留是在何时段内进行的，也没有说明这些人被指控犯有何种具体罪行。

停电与居民担忧

喀土穆居民阿卜杜勒·拉希姆·苏莱曼表示，长期停电导致街道没有照明，加剧了人们的焦虑，尤其是在郊区和人口稀少地区。他说，近几周该市的武装团体和犯罪活动有所减少，但其水平仍然很高。

五个月前，苏莱曼17岁的表弟在恩图曼的一起抢劫案中死亡。恩图曼是喀土穆都市圈的三个城市之一。这名亲属称，这名少年曾反抗两名骑摩托车的武装男子。

退役陆军上校兼安全分析人士贾法尔·阿巴斯认为，人们不信任当局恢复秩序的能力，这阻碍了流离失所的苏丹人返回。他指出，与首都街头发生战斗的时期相比，安全状况已有改善，但武器仍掌握在国家无法完全控制的团体手中。

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