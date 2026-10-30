澳大利亚悉尼新Southwest Metro线路附近地区的居民投诉称，响亮的信号声和广播甚至在家中也能听到。据澳大利亚广播公司新闻报道，这条新的无人驾驶线路于周五投入运营，完成了全长66公里的M1线路建设；该线路穿过市中心商务区，通往该市西北部地区。

居民投诉

住在距离Hurlstone Park站约500米处的比尔·坎迪利奥蒂斯表示，直到凌晨1点，他在家中每四分钟就能听到一次地铁信号声。他指出，原有的T3铁路线于2024年9月关闭，以改造为新的无人驾驶技术，该线路当时没有这么吵。

另一名住在距离车站约80米处、名叫斯科特的居民说，即使关着窗户，他在卧室里也能听到广播。当地居民还在社交媒体上创建了Metro Noise Reduction Group小组，讨论信号声和广播造成的噪音。该小组成员索菲·凯利表示，她家中有一名婴儿，而噪音每天昼夜持续。

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Sydney Metro的立场

Sydney Metro表示，已知悉这些投诉，技术人员正在评估线路沿线的声音水平。该运营商的一名代表解释说，广播音量必须符合多项标准和要求，包括应急情况以及确保乘客能够听清信息的要求。

站台和车厢内的声音信号及闪烁灯光，用于提醒乘客车门开启和关闭。工作日高峰时段列车每四分钟一班，夜间和周末则每十分钟一班。运营首日，截至10时已有1.8万人使用该线路，预计到18时乘客人数将超过3.7万人。

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