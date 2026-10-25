在德黑兰，居民正在囤积药品和食品，一些人计划离开首都，因为担心战争进入新的大规模阶段。正如PBS NewsHour报道，在以色列选举和11月3日美国中期选举前夕，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和美国总统唐纳德·特朗普发表强硬言论，焦虑情绪随之加剧。

内塔尼亚胡表示，伊朗领导层必须被清除。战争开始八个月后，特朗普承诺要在伊朗“完成这项工作”。第三艘美国航空母舰和数千名美国军人正在前往该地区。

囤积物资和准备离开

35岁的费雷什泰·哈吉普尔是一名幼儿的母亲，她说自己正在购买非处方药和食品，担心“可能发生战争和更大的炸弹”。教练哈希姆·瓦贾尼表示，他已收拾好物品，准备搬往该国北部一座更安全的城市。他还购买了罐头食品、饼干和额外的毯子。

据伊朗前官员、德黑兰大学教授萨桑·卡里米称，伊朗领导层认为，无论美国选举结果如何，美国发动新的打击都很可能发生，并正在准备应对方案。

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经济压力

美国对伊朗港口的海上封锁限制了石油出口，而该国政府依赖石油出口。报道指出，这导致药品短缺，但没有迹象显示食品或其他生活必需品短缺。贸易正部分转向陆路运输路线，导致卡车在边境积压。

自战争开始以来，基本食品价格大幅上涨：大米价格上涨超过60%，牛肉价格上涨超过150%。36岁的穆罕默德·穆罕默迪说，一次去超市购物的花费可能高达平均月薪4亿里亚尔的一半，约合150美元。

伊朗还威胁要打击美国在中东的基地和美国盟友，并表示可能攻击新的目标，包括霍尔木兹海峡的海底电缆。本月，当地记录到自3月战争最初几周以来数量最多的针对商船袭击报告。

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