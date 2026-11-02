在台湾，宜兰县居民在公民组织支持下提起行政诉讼，要求撤销高铁延伸至宜兰项目的环境影响评估核准。此前，行政院于9月11日驳回了他们的行政申诉，《台北时报》报道。

关于挖出土石方和农地的疑问

台湾环境保护署前副署长、律师托马斯·陈表示，该项目环境评估的审查是他从事环境法工作30年来见过的最快审查之一。他说，这条线路的建设将产生近1000万立方米的挖出土壤和岩石，但公众至今仍未获说明将如何处理这些材料。

陈还提请关注宜兰高铁站附近规划中的420公顷特别区域。为此将征用的农业用地确切规模尚未确定。他认为，这种征用并非必要，并可能助长土地投机。拟议车站区域内的大多数地块属于当地特别农业区。

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他说，该项目可能影响农业环境以及行业从业人员的生计，但环境评估没有审议这些问题。陈还表示，环境影响评估委员会成员曾对挖出材料的处理、路线规划、Taiwan Railway Corp的运营以及Taiwan High Speed Rail Corp的财务状况表示担忧。

对评估程序的批评

陈表示，尽管存在这些保留意见，该项目仍在未妥善处理所提问题的情况下迅速通过了环境评估第二阶段。他指出，此前台北与宜兰之间的直达铁路方案规划了一条穿过翡翠水库集水区的36公里路线，且挖出材料量显著更少，但该方案在2006年的环境审查中被否决。

前交通部长霍陈·谭批评称，高铁延伸项目最初在综合规划之前没有经过单独的可行性研究。根据铁路局的数据，该线路长60.6公里，但陈称其长度超过90公里。谭还质疑路线比较中采用的权重系数：缩短旅行时间的权重为0.054，交通流量分配为0.045，建设成本为0.026，而对水源保护区的影响则以0.145的系数评估。

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