在新加坡，38岁的丽贝卡·吴于2024年12月接受缩胸手术后，重新开始跑步、高尔夫、跆拳道和普拉提。她表示，多年来一直饱受颈部、肩部和背部疼痛困扰，也因胸部过大而不得不放弃部分体育活动。

据Channel NewsAsia报道，吴在2017年生下第一个孩子后，文胸罩杯从B杯增至D杯；在结束对第二个孩子的母乳喂养后，增至36E。她尝试通过节食和锻炼改变这一状况，减重8公斤，但胸部尺寸和疼痛均未改变。

手术与恢复

手术中切除了约800克组织，吴的胸部尺寸随后从36E降至34C。她表示，为缓解长期的颈部和背部疼痛，需要进行大幅缩减。手术持续了五个小时，术后头三天她在医院度过。

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吴指出，她在麻醉苏醒后立刻感到缓解，但大约六周后才完全恢复日常生活节奏。术后第一周，她安装了引流管；最初几周，她还因术后加压内衣感到不适，疤痕也发痒。

手术费用

吴表示，她的手术被认定为医疗必需，因此保险承担了大部分费用。若没有保险保障，该手术费用约为5万新加坡元，约合38,895美元。

她还说，自己此前在学校和工作场所曾因外貌遭到嘲笑，并选择较为遮盖的服装，以免将注意力引向胸部。她表示，手术后，她在选择服装和日常活动方面获得了更多自由。

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