在澳大利亚，22岁的骑师学徒伊兹·尼尔在新南威尔士州沃伦举行的Cotton Cup赛事中坠马后情况危急。事故发生在周日，全程1600米的比赛进行至400米处。

尼尔头部受伤。医护人员在现场为她提供救助，随后这名骑师被直升机送往达博医院，目前仍处于危急状态，ABC新闻报道。

马匹受伤

尼尔所骑的6岁马匹Marnu前腿受伤。这匹马被实施安乐死。Racing NSW向这名骑师及其家人、朋友和同事表示支持。

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另一名骑师迭戈·蒙特斯·德·奥卡也从马匹Shadow Dane上坠落。他因脚部受伤被陆路送往达博医院。Racing NSW的一名代表表示，这名骑师左脚软组织受损，但没有骨折，随后已出院。

斯昆赛马活动延期

Racing NSW在与骑师和训练师协商后，推迟了原定于周一在斯昆镇举行的赛马活动。该组织表示，这一决定是在伊兹·尼尔在沃伦严重坠马后作出的。

Racing NSW还将调查事故情况。赛马评论员科林·霍奇斯表示，尼尔在699次出赛中取得88场胜利，并因其敬业精神而闻名于赛马圈。

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