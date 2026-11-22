在英国伦敦，期刊《Science Translational Medicine》撤回了弗朗西斯·克里克研究所团队于2022年发表的一篇论文，该论文涉及一种旨在提供更广泛SARS-CoV-2保护的实验性疫苗。该研究所的调查得出结论称，论文中的三幅图含有捏造的数据和伪造的图像，《南华早报》报道。

第一作者承认责任

撤稿声明指出，该论文第一作者凯文·W·恩格对违规行为负责，并承认了自己的责任。捏造数据的存在也令文章中的其他实验受到质疑：原始数据和样本无法获得，因此无法事后核实结果。

该论文题为Sars-CoV-2 S2-targeted vaccination elicits broadly neutralising antibodies。研究人员在其中对小鼠测试了一种靶向冠状病毒刺突蛋白S2亚单位的DNA疫苗。这一区域的变化速度比蛋白质的其他部分更慢，因此被视为针对不同SARS-CoV-2变异株及其他冠状病毒提供保护的潜在靶点。

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该文章被下载约3.7万次，并被引用85次，其中包括今年的8篇科学论文。引用该文章的论文由来自中国、美国、澳大利亚、英国、德国、法国、比利时、新加坡、印度和乌干达机构的研究人员撰写。

S2研究方向仍然存在

马来西亚莫纳什大学分子病毒学家维诺德·巴拉苏布拉马尼亚姆表示，撤回一篇论文并不能推翻利用保守的S2亚单位来建立更广泛免疫保护的科学理念。他说，帮助SARS-CoV-2变异株逃避抗体的大多数突变集中在S1亚单位，尤其是受体结合域，而S2变化得更慢。

他强调，被撤回的论文是一项小鼠临床前研究，并不属于任何获批COVID-19疫苗的证据基础。获许可的疫苗是基于大型三期临床试验获得批准的，其有效性也得到独立真实世界研究的证实。

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