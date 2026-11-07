尼日利亚记者、PREMIUM TIMES出版人达波·奥洛伦约米被选为2026年非洲媒体发展基金会（AMDF）终身成就奖获得者。该奖项授予其工作对非洲发展新闻、公共讨论和对事件的道德报道作出持久贡献的记者和媒体专业人士。

奖项将于12月颁发

AMDF在公布2026年“年度记者奖”决赛入围者时宣布表彰奥洛伦约米。终身成就奖的决定仅由基金会理事会作出，该理事会每年选出一名获奖者。

该奖项将于2026年12月2日至4日举行的第十届非洲发展新闻大会期间颁发。大会还将公布“年度记者奖”各类别的获胜者和获奖者。

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奥洛伦约米的职业生涯

达波·奥洛伦约米是Centre for Journalism Innovation and Development（CJID）的首席执行官，也是2011年成立的PREMIUM TIMES的联合创始人，并在该媒体担任出版人。2014年，他还联合创办了非营利组织Premium Times Centre for Investigative Journalism，该组织支持调查新闻、新闻自由和媒体发展。2022年，在其职责范围扩大至支持西非新闻创新和民主问责后，该组织更名为CJID。

奥洛伦约米此前曾于2020年获得保护记者委员会国际新闻自由奖、尼日利亚记者联盟新闻自由奖，以及2017年Diamond Awards for Media Excellence终身成就奖。2025年，尼日利亚总统博拉·蒂努布授予他Officer of the Order of the Niger国家荣誉。

AMDF“年度记者奖”在五个类别中的四个类别里，从来自九个非洲国家的参赛申请中选出了决赛入围者。在摄影类别中，评审团没有推荐任何决赛入围者。

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