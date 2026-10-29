在印度尼西亚，CNA Verify记者发现近400条含有关于新加坡的虚假或毫无根据说法的社交媒体帖文。这些帖文将该国与印尼股市下跌以及印尼人士同新加坡大使的一场虚构会面联系起来。据Channel NewsAsia报道，这些帖文累计获得近1200万次浏览。

针对市场的虚假指控

这波帖文于10月19日至27日期间出现，当时印尼股市经历了历史上最严重的两日跌幅。10月15日，全球股票指数提供商MSCI表示，因公司治理问题，正考虑下调印尼市场的地位。

印尼前贸易部长Muhammad Lutfi在没有证据的情况下声称，新加坡国有投资者GIC和Temasek据称向MSCI施压。两家机构均否认了这些指控。社交媒体上也有人试图将印尼减少对新加坡的天然气供应与这一说法联系起来，尽管印尼解释称，这些限制是出于确保国内供应可靠性的需要。

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虚构的与大使会面

另一系列帖文声称，印尼前外交部副部长Dino Patti Djalal和政治学者Saiful Mujani据称曾与新加坡驻雅加达大使Kwok Fook Seng会面。两名印尼人士均否认这次会面曾发生过，新加坡大使馆则称这些报道为虚假信息。

CNA Verify的分析发现，部分账号存在协调行动的迹象：其中一些账号在同一天创建，且几乎同时发布相同的文字和图片。与此同时，记者无法确定这些帖文是否由同一运营者操控。拉惹勒南国际研究学院研究员Muhammad Faizal bin Abdul Rahman指出，印尼网络空间既可能受到协调一致的政治团体影响，也可能受到独立行动的用户影响。

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