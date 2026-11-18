印度的记者、独立媒体和内容创作者表示，在新德里青年组织 Cockroach Janata Party 于7月举行抗议活动后，他们在社交媒体上的发布内容越来越频繁地受到限制。这类内容包括抗议活动视频、有关印度教民族主义组织“国民志愿服务团”的材料，以及讽刺总理纳伦德拉·莫迪政府的政治漫画，德国之声报道。

没有解释的限制

内容创作者 CitySavitri 表示，她关于“国民志愿服务团”在执政的印度人民党赢得2014年选举中所起作用的视频，在发布不到一小时后便在印度受到限制。这是她三个访问受限视频中的第一个。

独立记者萨迪卡·蒂瓦里报道了7月20日在新德里的抗议活动。她表示，警方对示威者使用了警棍和催泪瓦斯。她拍摄的一名年轻女子讲述警方疑似暴力执法的视频，在数小时内获得约1000万次观看。随后，该视频对印度用户的访问受到限制。政治漫画家萨蒂什·阿查里亚也表示，Instagram 最近两次封禁了他的账号。

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平台新规

2026年2月，印度修改了针对IT中介机构的规定。自此，平台在收到有效法院裁决或附有理由的政府通知后，必须在三小时内删除或限制访问被认定为非法的内容。此前，这一期限为36小时。未遵守要求的平台可能失去对第三方内容责任的保护。

科技律师兼政策顾问普拉内什·普拉卡什指出，更新后的规定允许获授权的警察向平台通报他们认为非法的内容，而不必强制提交正式投诉或启动其他法律程序。人权组织 Software Freedom Law Center, India 对自动化识别和屏蔽发布内容程序缺乏透明度表示担忧。

政府立场

印度政府否认存在网络审查。信息技术部代表维诺德·库马尔在8月对德国之声的回复中表示，学生和抗议者在7月行动后的帖子没有被删除，当局仅针对“不可接受的内容”采取行动。根据印度规定，威胁国家主权和领土完整、破坏公共秩序、煽动暴力或包含诽谤内容的材料，可能被视为非法。

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