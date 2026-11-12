金州勇士队球星斯蒂芬·库里谴责了批评其妻子阿耶莎·库里在一部浪漫喜剧中出演银幕吻戏的前职业运动员。这位篮球运动员在一段90秒的Instagram视频中表示，这类评论贬低了其妻子的职业成就，并体现了对女性的双重标准。

据《卫报》报道，引发这一回应的是阿耶莎·库里参演电影《Second Chance Holiday》，该片于11月5日在Roku Channel平台上线。这是她首次担任电影主演：她与演员马修·达达里奥共同出演。阿耶莎·库里与马修·达达里奥之间的吻戏引发了讨论。

对运动员评论的回应

库里回应了前NBA球员吉尔伯特·阿里纳斯和尼克·杨，以及前NFL球员伊曼纽尔·阿乔和勒肖恩·麦考伊的言论。阿里纳斯在自己播客的一期节目中称阿耶莎·库里是这位篮球运动员家庭生活中“唯一的污点”，并表示她的行为不像其他著名篮球运动员的妻子。杨也加入了这一讨论，而麦考伊则单独质疑阿耶莎出演浪漫场景的决定。

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斯蒂芬·库里在视频中称，这类言论是有关对待女性的态度及社会对女性期待这一更广泛问题的一部分。他还强调，这些前运动员应该向他的妻子道歉。这位篮球运动员在讲话最后感谢他们为影片带来的免费宣传，并呼吁观众在Roku上观看该片。

对妻子的支持

库里在帖子中发布了阿耶莎在影片宣传活动期间的照片，并鼓励她“继续闪耀”。他的妹妹赛德尔·库里-李在评论中支持哥哥，称这一情况关乎世界如何看待女性。斯蒂芬和阿耶莎·库里于2011年结婚，育有四个孩子。

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