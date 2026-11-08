11月6日，在秘鲁安卡什大区首府瓦拉斯，强降雨伴随冰雹导致街道积水，并引发了瓦伊科——由水、泥浆和石块组成的洪流。该洪流损坏了维斯塔阿莱格雷附近约一公里长的彼德拉斯阿苏莱斯—瓦拉斯道路，该路段交通受到限制。

恶劣天气后的损失

据The Rio Times报道，塔克良地区一栋带波纹金属屋顶的土坯住宅受损。这家人留在未受损的房间内，并清理恶劣天气造成的影响。安东尼奥·雷蒙迪学校的运动场也被淹没，瓦拉斯国家警察刑事调查部门办公室则记录到漏水情况。

在属于瓦拉斯省的因德彭登西亚区，强降雨和冰雹淹没了街道和商店。根据社交媒体上发布的画面，水流冲走了一辆摩托车以及街头摊贩的商品。

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进一步降雨预警

安卡什大区紧急行动中心警告称，不同强度的降水将持续。秘鲁国家气象局SENAMHI预测，安卡什高地地区将持续降雨至11月8日。地区官员还报告称，可能出现阵风和雷暴。

紧急行动中心建议居民不要靠近河流和山坡，检查屋顶并清理排水沟。官方信息显示，尚未报告有死亡、受伤或失踪人员，但损失的完整规模尚未确定。瓦拉斯位于卡列洪-德瓦伊拉斯山谷，靠近科迪勒拉布兰卡山脉。

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