印度传统手工艺人表示，天气多变、强降雨和高温正日益妨碍他们的工作。在孟买，达拉维地区的陶工在强降雨期间被迫停止生产；而古吉拉特邦传统阿吉拉赫纺织品印花工艺的工匠则面临布料晾晒受阻和用水问题，Channel NewsAsia报道。

暴雨令陶器生产停摆

制陶业数代以来一直为达拉维的家庭提供工作，但达拉维陶工协会秘书德夫吉·杰塔·奇特罗达表示，强降雨可能令他们停工三至四个月。孟买极端强降雨事件变得更加频繁，科学家警告称，全球变暖可能加剧此类暴雨。

根据桑塔克鲁兹气象站的数据，在6月至9月的季风期内，该市降水量为2442.6毫米，超过了季节平均水平。洪水可能扰动土层并改变黏土沉积物的成分：原材料中会出现更多沙子和其他杂质，影响成品质量。与此同时，过度高温会导致黏土开裂。科学与环境中心2024年的一项研究发现，孟买2014至2023年的夏季平均气温比2001至2010年高0.6°C。

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古吉拉特邦纺织工匠面临的问题

古吉拉特邦卡奇地区的工匠也面临类似困难，他们制作阿吉拉赫——一种有数百年历史的手工木版印花织物。纺织品制作包括反复清洗、染色和印制图案，可能持续两周以上。这需要大量用水以及适合晾晒的天气条件。

降雨不均会扰乱多个晾晒阶段，延误工作并降低产量。工匠伊斯梅尔·哈特里指出，由于气候变化，要稳定达到买家期待的质量变得更加困难。另一个问题是地下水位下降：一些工匠不得不挖更深的井，但其中的水盐分和铁含量较高，会影响染料和成品织物。

印度实施了支持传统手工艺人的计划，其中包括PM Vishwakarma，该计划提供优惠贷款和其他形式的援助。与此同时，专家认为，工作依赖天然材料和天气条件的劳动者需要额外措施，以适应环境变化。

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