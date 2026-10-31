暴雨引发尼泊尔山体滑坡并阻断道路——《加德满都邮报》

尼泊尔持续暴雨引发山体滑坡、损坏道路，并使该国多个地区的出行变得困难。据《加德满都邮报》报道，马莱库附近的普里特维公路路段尤为危险，河流正从下方冲刷路基。

普里特维公路的危险路段

泥浆和小型山体滑坡阻断了克里希纳比尔、加朱里附近的查利塞以及卡塔乌蒂河附近的部分公路。这些路段的车辆按单向交替放行。

在马莱库附近的帕雷瓦比尔，土石碎屑仍不断从山坡滑落，而河流正在冲刷道路。达丁武装警察分队负责人图拉·乔杜里表示，车辆通过这一路段面临很高风险。

安全部门人员正在协调交通，道路项目的挖掘机则在清理泥浆和滑坡堆积物。与此同时，持续降雨和新的山体滑坡使公路全面恢复通行变得困难。警方呼吁司机和乘客在脆弱路段保持谨慎。

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房屋受损，绕行道路被冲毁

在卡夫雷县，采石场废料和岩石碎屑进入了贝坦乔克乡村市镇的查拉尔-加内什斯坦定居点。一栋房屋被泥浆和废料掩埋至屋顶高度，一座牛棚倒塌。水流还淹没了另外两栋房屋，并冲走了家庭财物。

两户家庭受到影响，其成员于清晨搬到亲属家中。没有报告人员死亡或牲畜损失。

在戈尔卡县，布迪甘达基河冲毁了霍拉贝西一段约20米长的临时绕行道路。因此，拉尔克道路再次变得连行人也无法通行。该路段是贝尼加特—阿鲁加特—拉尔克道路的一部分，其受损再次中断了达尔切乡村市镇的三个区与楚姆努布里乡村市镇之间的交通联系。

干城章嘉地区降雪

天气变化后，尼泊尔东部塔普莱琼高海拔地区出现强降雪。由于恶劣天气，前往干城章嘉路线上的当地和外国游客滞留在坎巴琴、贡萨、帕莱和潘格佩马等定居点。在科唐，由于场地积水，Solma足球锦标赛暂停至周日。

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