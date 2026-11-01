厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛的圣克鲁斯岛遭遇强降雨，造成一人死亡，另有两人被认为失踪。由于恶劣天气，当局宣布进入紧急状态，约80名居民被疏散至临时避难所。

洪水与疏散

据阿纳多卢通讯社报道，死亡事件发生在贝利亚维斯塔地区，人员失踪发生在迪维诺尼尼奥区域。强降雨导致该岛中部发生洪涝，其中包括贝利亚维斯塔和圣罗莎，以及米拉马尔、阿瓜卡达尔和拉卡斯卡达等沿海地区。

米拉马尔一栋房屋倒塌，电力线路也受到损坏。疏散人员被安置在改建为临时避难所的圣克鲁斯体育馆内。

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救援部门工作

邻近巴尔特拉岛的机场暂停商业航班，但仍可供紧急飞行和运送人道主义援助使用。普埃尔托阿约拉与贝利亚维斯塔之间道路的交通受阻，因此居民被敦促避免非必要出行。

加拉帕戈斯政府委员会调派重型设备和卡车，用于疏散和援助受灾民众。风险管理秘书卡罗琳娜·洛萨诺表示，已设立两处临时避难所，总容量为500人，并准备了1,000套人道主义援助物资。另有13名医务人员被派往该岛，他们进行了超过55次诊疗，并将3名患者送往医院。据Ecuavisa报道，圣克鲁斯医疗中心因洪水而停止运作。

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